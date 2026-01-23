Cresce sempre di più Pio Esposito. Alle spalle della coppia titolare formata da Lautaro e Thuram, il giovane attaccante dell'Inter si sta ritagliando il suo spazio in nerazzurro, prenotando il futuro. Tanto che si fanno sempre più insistenti le voci di un interesse dell'Arsenal nei suoi confronti.

"I tifosi dell'Arsenal vogliono Pio? Rispondo io: non è in vendita. La coppia con Lautaro? C'è da dire che Thuram non è quello del primo mese e mezzo. Poi, ho parlato con il ragazzo, Esposito, che è intelligente, e sa che la coppia titolare al mondo è quella lì. Poi dopo vediamo".