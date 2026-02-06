FC Inter 1908
Cerimonia apertura Olimpiadi Milano-Cortina, tedofori anche Bergomi e Baresi

Momenti di grande emozione per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
La torcia olimpica, che stasera è arrivata fino a San Siro, è stata portata, anche da due leggende di Inter e Milan. Anche Giuseppe Bergomi e Franco Baresi, infatti, hanno portato la fiaccola che ha terminato il suo percorso proprio in quel di San Siro. Gli ultimi tedofori sono stati Alberto Tomba e Deborah Compagnoni

