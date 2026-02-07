Il pensiero del noto allenatore a proposito della capolista e di una delle principali antagoniste in chiave scudetto

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 00:02)

Eziolino Capuano, allenatore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli per parlare della squadra di Antonio Conte ma non solo. Qui le sue considerazioni:

Quanto incide il lavoro dell’allenatore, del preparatore atletico e dello staff quando arrivano così tanti infortuni? "Quando c’è una serie così notevole di infortuni bisogna andare a capire la natura degli stessi. Sicuramente, come dice Antonio, le tante partite ravvicinate incidono. Poi bisogna distinguere tra infortuni muscolari e traumatici. Prendiamo l’infortunio di Di Lorenzo: io lo chiamo un infortunio ‘da VAR’. Le nuove normative hanno creato questo terrore nei difendenti di tenere le braccia dietro al corpo. Di Lorenzo, saltando, aveva le braccia dietro, perde coordinazione e cade in modo maldestro. È come un velocista che corre con le mani dietro la schiena: manca la fase coordinativa".

Il Napoli è una squadra che lavora e gioca ad altissima intensità.

"I tanti infortuni hanno inevitabilmente inciso anche sui risultati. Ma attenzione: il Napoli è comunque nelle prime quattro. L’Inter, con onestà, ha un organico superiore a tutte. Io non butterei via il campionato del Napoli, assolutamente. Quando vinci devi continuare a vincere, quando fai male devi almeno fare discretamente: nel calcio questa empatia si perde spesso."

Quindi quanto incide davvero l’allenatore?

"Io dico 70% i giocatori e 30% l’allenatore. Anzi, più la categoria è bassa e più incide l’allenatore, più la categoria è alta e meno incide. Avere De Bruyne o non averlo cambia tutto. Avere Lukaku o non averlo cambia tutto."