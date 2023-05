Finale Champions, Bergomi: “Ecco cosa dovrebbe fare l’Inter: saranno fondamentali…”

"Il City è una squadra completa, non gioca un solo tipo di calcio. Può difendere, ha 4 difensori centrali in difesa praticamente, Haaland dà profondità e forza fisica che prima non aveva. Ci sono anche gli esterni, oggi ha perso col Brentford, ha perso anche all'andata e il Brentford gioca 5-3-2. Questo cosa vuol dire? Lo devi coprire bene, benissimo. L'Inter deve coprire bene il campo, stare in partita e non deve andare sotto troppo presto, diventano fondamentali i cambi. L'Inter si deve prendere un rischio, le uscite dal basso per saltare il primo pressing. Dzeko è più bravo di Lukaku nel gioco aereo"