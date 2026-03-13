Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così di Inter-Atalanta, match in programma sabato alle 15 a San Siro:
Bucchioni: “Inter, ecco la partita che ci dirà il futuro del campionato. E Spalletti…”
"Sarà difficile per l'Inter. La sconfitta nel derby può lasciare delle scorie e condizionarti? Se sei una grande squadra riparti subito. Se si incrinano delle certezze e subentra la paura come lo scorso anno di non vincere nulla, diventa complicata. Questa partita ci dirà il futuro del campionato. Vedremo la reazione al ko in Champions per l'Atalanta, può convogliare tutte le sue energie in questa sfida. Di sicuro sarà una partita complicata per entrambe"
Rinnovo di un solo anno per Spalletti?
"C'è un precedente che ha segnato Spalletti, quello con l'Inter. Lì è rimasto fermo due anni e ha rinunciato a certe offerte. E' rimasto perché ferito nell'orgoglio, ma è stato un cappio professionale per lui. Lo ha condizionato. Alla fine credo sia lui che vuole contratti brevi, perché vuole mettersi in gioco e non vuole rimanere in un posto solo per un contratto. Sarebbe giusto pensare a un rinnovo pluriennale, ma è un momento particolare di un personaggio particolare. E' un uomo del dubbio oggi, un contratto è un pezzo di carta per come ragiona oggi. Dopo la Nazionale credo sia cambiato il suo modo di approcciarsi, vuole sentirsi veramente apprezzato e riconosciuto. Oggi il problema non è l'ingaggio ma il fargli una bella squadra, per poter dimostrare chi è"
