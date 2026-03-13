"C'è un precedente che ha segnato Spalletti, quello con l'Inter. Lì è rimasto fermo due anni e ha rinunciato a certe offerte. E' rimasto perché ferito nell'orgoglio, ma è stato un cappio professionale per lui. Lo ha condizionato. Alla fine credo sia lui che vuole contratti brevi, perché vuole mettersi in gioco e non vuole rimanere in un posto solo per un contratto. Sarebbe giusto pensare a un rinnovo pluriennale, ma è un momento particolare di un personaggio particolare. E' un uomo del dubbio oggi, un contratto è un pezzo di carta per come ragiona oggi. Dopo la Nazionale credo sia cambiato il suo modo di approcciarsi, vuole sentirsi veramente apprezzato e riconosciuto. Oggi il problema non è l'ingaggio ma il fargli una bella squadra, per poter dimostrare chi è"