Bergomi svela: “Ecco perché Chivu non ha schierato la miglior Inter col Bodo”

Beppe Bergomi ha parlato così delle polemiche per la simulazione di Alessandro Bastoni e poi delle scelte di Cristian Chivu in Bodo-Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

In studio a Sky Sport, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così delle polemiche per la simulazione con la Juve di Alessandro Bastoni e poi delle scelte di Cristian Chivu per Bodo-Inter.

Inter Bastoni

Parte dalla questione Bastoni-Nazionale: “Son sempre convinto che dobbiamo essere tutti esempi positivi. Son tornati in Nazionale giocatori che erano squalificati per mesi. Dobbiamo essere esempi positivi.

Possiamo dire che solo una ha messo la formazione migliore però di tutte le italiane in Europa? Il Bologna. Parlo per l’Inter, arriva dalla Juve, tra 3 giorni va a Lecce e aveva infortunati, giocherà ogni 3 giorni fino al derby e Chivu quindi ha deciso così, li ha fatti riposare lì col Bodo. Alcuni poi ieri si son fatti male anche ieri Fabio (a Caressa, ndr).

Infortunio di Lautaro Martinez? Parlavamo prima di esempi, lui è sempre stato un esempio, anche quando la squadra va in difficoltà. Lui è decisivo, averlo o non averlo cambia, questo è il momento decisivo della stagione. Il polpaccio è un punto delicatissimo.

Chivu sapeva di andare incontro a un rischio, lasciar fuori Dimarco, Zielinski. Ora dicono abbia avuto un problema il polacco anche giocando poco. È andato su chi aveva a disposizione. Do meriti al Bodo io, l’ho visto e commentato tante volte", ha detto.

