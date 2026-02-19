FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caressa: “Dimarco fuori? Io lo metto anche a calcetto il giovedì! Due interisti non reggono più”

ultimora

Caressa: “Dimarco fuori? Io lo metto anche a calcetto il giovedì! Due interisti non reggono più”

Caressa: “Dimarco fuori? Io lo metto anche a calcetto il giovedì! Due interisti non reggono più” - immagine 1
Fabio Caressa polemico sulle scelte di Cristian Chivu in Bodo/Glimt-Inter: ecco le sue parole in studio a Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Caressa: “Dimarco fuori? Io lo metto anche a calcetto il giovedì! Due interisti non reggono più”- immagine 2

Fabio Caressa polemico sulle scelte di Cristian Chivu in Bodo/Glimt-Inter: ecco le sue parole in studio a Sky Sport:

Caressa: “Dimarco fuori? Io lo metto anche a calcetto il giovedì! Due interisti non reggono più”- immagine 3
Getty

“Dimarco fuori in Norvegia? Io lo metto anche se vado a giocare a calcetto il giovedì…

Non è che alcuni giocatori non reggono più a una certa età? Mkhitaryan, Acerbi, non sono quelli che eravamo abituati a vedere… Prima o poi arrivi come età e la paghi”.

Leggi anche
Bergomi svela: “Ecco perché Chivu non ha schierato la miglior Inter col Bodo”
Figc, da arbitri a riduzione di promozioni e retrocessioni: incontro per le riforme

© RIPRODUZIONE RISERVATA