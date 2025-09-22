FC Inter 1908
Bergomi contro De Grandis: “Non mi piace questo discorso! Sì, dici questo ed è falso”

Durante il post partita su Sky Sport, si è acceso un confronto dialettico tra Beppe Bergomi e Stefano De Grandis sul turnover
Redazione1908

Durante il post partita su Sky Sport, si è acceso un confronto dialettico tra Beppe Bergomi e Stefano De Grandis sul lavoro di Cristian Chivu e sulla gestione del turnover e dei giovani, in particolare di Pio Esposito.

De Grandis ha sottolineato:

«A me piace che Chivu stia coinvolgendo tutti, a partire da Pio Esposito».

Un’osservazione che non ha convinto l’ex capitano nerazzurro:

«No, questo non mi piace. Questo succedeva anche l’anno scorso, li cambiava sempre. In Champions giocavano sempre altri. Questo discorso non mi piace».

Il giornalista ha provato a chiarire:

«Io non sto dicendo che non veniva fatto l’anno scorso».

Ma Bergomi ha ribattuto con fermezza:

«Sì, lo stai dicendo e ti dico che non è così. Poi ci sono i numeri».

Un botta e risposta acceso, che testimonia come il tema della gestione dei giovani in casa Inter resti argomento di dibattito anche tra gli addetti ai lavori. Simone Inzaghi non era particolarmente propenso a lanciare i giovani ma, sottolinea Bergomi, il coinvolgimento di tutta la rosa veniva fatto già con l'ex allenatore, non solo con l'ultimo arrivato.

