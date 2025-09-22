FC Inter 1908
Il presentatore tv, grande tifoso dell'Inter, è intervenuto via telefono a Pressing commentando la vittoria dei nerazzurri col Sassuolo
Il presentatore tv Paolo Bonolis, grande tifoso dell'Inter, è intervenuto via telefono a Pressing commentando la vittoria dei nerazzurri col Sassuolo:

"Inter da 7.5. Sbagliamo molto davanti e c'è sempre il momento che portiamo in grazia lo spettacolo per tenere viva la suspence. C'è delusione in giro? Perché sembra sia strano che sia contento... Sassuolo fastidiosa, centrali ruvidi, Doig mi piace molto, offensivamente sono forti, Berardi di altra categoria, centrocampo robusto. Squadraccia difficile da superare per tutti, Inter ha giocato bene e ha attaccato molto, il loro portiere si è fatto centrale almeno 5 volte. Inter ha bisogno di fortuna? Mi vuole mandare a chiappe scoperte ad Appiano? Visione un po' pervertita... Potrebbe essere un rito interessante, non so quanto gradevole". 

