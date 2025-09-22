Così Ciccio Graziani : "L'Inter ha bisogno di ritrovare Lautaro: anche l'anno scorso è stato sotto le aspettative in campionato, vanno ritrovate le sue qualità. Io continuo a pensare, spero di sbagliarmi, che abbia messo qualche chilo di troppo: e questo potrebbe anche averlo rallentato un po' nei movimenti".

Replica Lele Adani: "Va detto che è un ragazzo abituato a non riposare, ogni tanto ha qualche problema ma perché non salta una partita: col Barcellona ha giocato stirato e ha fatto gol. Il corpo un po' di riposo te lo chiede".