Al tavolo de La Domenica Sportiva, nel commentare la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo di ieri sera, ci si sofferma anche sul tema Lautaro Martinez, tornato in campo dopo un piccolo problema alla schiena.
Così Ciccio Graziani: "L'Inter ha bisogno di ritrovare Lautaro: anche l'anno scorso è stato sotto le aspettative in campionato, vanno ritrovate le sue qualità. Io continuo a pensare, spero di sbagliarmi, che abbia messo qualche chilo di troppo: e questo potrebbe anche averlo rallentato un po' nei movimenti".
Replica Lele Adani: "Va detto che è un ragazzo abituato a non riposare, ogni tanto ha qualche problema ma perché non salta una partita: col Barcellona ha giocato stirato e ha fatto gol. Il corpo un po' di riposo te lo chiede".
