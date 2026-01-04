Beppe Bergomi, ex calciatore, ha commentato così a Sky Calcio Club la vittoria dell'Inter contro il Bologna a San Siro: "Credo sia stata l'Inter migliore della stagione, sta bene fisicamente e ha aggredito bene la partita. Se dobbiamo trovare un difetto, 20 tiri in porta: ha giocato un gran primo tempo ma ha finalizzato solo una volta. Ha fatto però una grande gara e si dimostra ancora fortissima sulle palle da fermo. Poi non so dirti se è stata la migliore ma ha giocato una grande gara.