Beppe Bergomi, ex calciatore, ha commentato così a Sky Calcio Club la vittoria dell'Inter contro il Bologna a San Siro: "Credo sia stata l'Inter migliore della stagione, sta bene fisicamente e ha aggredito bene la partita. Se dobbiamo trovare un difetto, 20 tiri in porta: ha giocato un gran primo tempo ma ha finalizzato solo una volta. Ha fatto però una grande gara e si dimostra ancora fortissima sulle palle da fermo. Poi non so dirti se è stata la migliore ma ha giocato una grande gara.
Bergomi: “Credo Inter migliore della stagione, ma ha un solo difetto ed è…”
L'Inter sta bene, la vedi: ha gamba, corre nel modo giusto. Il Bologna a me piace, però l'Inter quando incontra queste squadre che la vanno a prendere riesce sempre a destrutturarle: c'è stata un'azione in cui i due centrali erano Zielinski e Calhanoglu per portarli fuori. E se gli attaccanti vincono i duelli, fa bene.
Anche in passato l'Inter iniziava forte e poi calava: ogni tanto diventa impaziente e questo non le permette di sviluppare il suo gioco, perché quando vai sotto l'avversario si chiude. L'Inter è una squadra che ha solo vinto o perso, quando è andata sotto viene forse fuori quel difetto".
