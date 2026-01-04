Paolo Di Canio, ex calciatore, ha commentato così a Sky Calcio Club la vittoria dell'Inter contro il Bologna a San Siro: "Lautaro ha fatto una partita sensazionale sì: nell'ultima ho sentito commenti per il gol ma per me aveva giocato da 4. Però il gol l'aveva salvato, ma era da 4 per un giocatore così forte. Parliamo di uno forte forte, oggi ha fatto veramente tutto bene nei tempi, nelle scelte e nel tiro: oggi bene bene bene. E' un dominante quando sta bene così quando la squadra si muove così bene vicino a lui.
Di Canio: “Lautaro nell’ultima da 4, oggi sensazionale. Cancelo? Non è una cosa bella se…”
Il gol di Zielinski è bellissimo, ha una capacità di impattare come pochi indifferentemente di destro e di sinistro: il tiro non è fortissimo, ma si allontana dal portiere ed è un gol bello perché è difficile mantenere la traiettoria, rischi di sbucciarla. I due attaccanti devono essere bravi: uno è un toro che sa sterzare, l'altro ha grande fisicità e si sta riprendendo nei movimenti. E' questo quello che si sta vedendo da inizio anno. Luis Henrique? Si sta applicando, ma in uscita palla ha tecnica eh: ha visione, poi non è devastante e non viene giù a chiudere l'azione.
Cancelo? Non è una cosa bella se lui sta aspettando veramente il Barcellona. Frattesi? Su quale base si diceva che avrebbe giocato in tutte le squadre se arrivava dal Sassuolo? Lo vogliono sì, ma poi fai parte dei 24: in Nazionale ha fatto ottime cose, ma non è mai stato titolare".
