Paolo Di Canio , ex calciatore, ha commentato così a Sky Calcio Club la vittoria dell'Inter contro il Bologna a San Siro: "Lautaro ha fatto una partita sensazionale sì: nell'ultima ho sentito commenti per il gol ma per me aveva giocato da 4. Però il gol l'aveva salvato, ma era da 4 per un giocatore così forte. Parliamo di uno forte forte, oggi ha fatto veramente tutto bene nei tempi, nelle scelte e nel tiro: oggi bene bene bene. E' un dominante quando sta bene così quando la squadra si muove così bene vicino a lui.

Il gol di Zielinski è bellissimo, ha una capacità di impattare come pochi indifferentemente di destro e di sinistro: il tiro non è fortissimo, ma si allontana dal portiere ed è un gol bello perché è difficile mantenere la traiettoria, rischi di sbucciarla. I due attaccanti devono essere bravi: uno è un toro che sa sterzare, l'altro ha grande fisicità e si sta riprendendo nei movimenti. E' questo quello che si sta vedendo da inizio anno. Luis Henrique? Si sta applicando, ma in uscita palla ha tecnica eh: ha visione, poi non è devastante e non viene giù a chiudere l'azione.