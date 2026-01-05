Da Inter-Bologna al mercato. Negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha fatto il punto sui nerazzurri, in vetta alla classifica dopo il 3-1 alla squadra di Italiano:
Trevisani: “Inter, il miglior Cancelo vale come Maicon e Cafu. Lautaro straordinario”
Da Inter-Bologna al mercato. Negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha fatto il punto sui nerazzurri, in vetta alla classifica
"E' un momento in cui il Bologna fisicamente è giù, mentre l'Inter è in un periodo grandioso. Barella e Mkhitaryan a centrocampo continuano a non segnare, ma Zielinski sì e quindi se arrivano i gol per l'Inter non c'è problema".
"Lautaro? La parte sugli ultimi 16 metri oggi è la minore, ha fatto una partita straordinaria a tutto campo. Inter-Napoli? Stanno benissimo entrambe, può finire anche 3-3. Cancelo? All'Inter sarebbe un quinto di spinta, prendendo il posto di Luis Henrique o Dumfries. Il miglior Cancelo vale Maicon e Cafu, questa gente qui".
(Fonte: Mediaset - Pressing)
