Bergomi sul derby: “Magari mi sbaglio ma mi aspetto di vedere…”

Ecco le dichiarazioni di Bergomi ai microfoni di Sky Sport pochi istanti prima dell'inizio del derby tra Milan e Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d'inizio di Milan-Inter, Beppe Bergomi ha parlato così del match di San Siro:

"Mi aspetto una partita diversa dall'andata, il Milan gioca in casa. Magari mi sbaglio ma mi aspetto che il il Milan proverà ad andare a prendere l'Inter, un Allegri sorprendente"

