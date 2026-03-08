Bergomi sul derby: “Magari mi sbaglio ma mi aspetto di vedere…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d'inizio di Milan-Inter, Beppe Bergomi ha parlato così del match di San Siro:
"Mi aspetto una partita diversa dall'andata, il Milan gioca in casa. Magari mi sbaglio ma mi aspetto che il il Milan proverà ad andare a prendere l'Inter, un Allegri sorprendente"
