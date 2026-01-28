Il Napoli ha perso, ma non è uscito morto dalla partita con la Juve. E questo mi rende fiducioso", dice Luiso

Su Napoli-Chelsea

"Conte sa benissimo che è una partita fondamentale, non serve caricarla artificialmente. Sapere che, se non vinci, il sogno Champions può finire è già uno stimolo enorme. Contro il Chelsea, come in ogni grande partita, servirà lo spirito battagliero che il Napoli ha sempre avuto. Anche a Torino, nonostante il risultato, il Napoli ha fatto una buona gara. Sullo 0-1 c’era un rigore sacrosanto non dato: magari non finisce 3-0. Il Napoli ha perso, ma non è uscito morto dalla partita. E questo mi rende fiducioso, anche perché il pubblico può spingere verso un’impresa".