Intervenuto ai microfoni di Tutto Radio Napoli, Pasquale Luiso, ex attaccante, ha parlato così della corsa scudetto con l'Inter a +5:
Luiso: “Inter rullo compressore anche con qualche assenza. Milan e Napoli…”
"Sulla carta l’Inter sembra un rullo compressore. Anche con qualche assenza resta fortissima. Il Milan tiene botta, anche se non mi convince nel gioco, però non perde da tante partite ed è l’unica che può provare a dar fastidio. Le altre le vedo più distanti. Il Napoli resta campione d’Italia, ma ha perso tanti uomini. Se l’Inter prende un vantaggio di 7-8 punti diventa davvero complicato riprenderla".
Su Napoli-Chelsea—
"Conte sa benissimo che è una partita fondamentale, non serve caricarla artificialmente. Sapere che, se non vinci, il sogno Champions può finire è già uno stimolo enorme. Contro il Chelsea, come in ogni grande partita, servirà lo spirito battagliero che il Napoli ha sempre avuto. Anche a Torino, nonostante il risultato, il Napoli ha fatto una buona gara. Sullo 0-1 c’era un rigore sacrosanto non dato: magari non finisce 3-0. Il Napoli ha perso, ma non è uscito morto dalla partita. E questo mi rende fiducioso, anche perché il pubblico può spingere verso un’impresa".
