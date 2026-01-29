Non poteva chiedere di più dalla sua Inter Cristian Chivu nell’ultimo tratto di strada del maxi girone di Champions League. La squadra ha fatto il suo dovere, sperando - senza illudersi – in un incastro multiplo che era quasi impossibile arrivasse. Per tre minuti circa si è ritrovata nel paradiso della top 8, ma anche in quel momento sapeva bastasse un sussulto per farla cascare. Cosa puntualmente accaduta, portando i nerazzurri addirittura nel bivio tra il sintetico di Bodo a diversi gradi sotto lo zero e il clima decisamente più accogliente di Lisbona. La dea bendata potrebbe anche divertirsi, spedendo l’Inter in Portogallo al cospetto di José Mourinho .

Prova a non pensarci Chivu. Lo ha fatto comunicato il messaggio più opportuno nel post gara di ieri: la partita più importante è quella di Cremona. Non è una frase fatta, ma una convinzione forte. La mente della squadra deve viaggiare su quel binario lì, senza concedersi voli pindarici che sarebbero ulteriore insidia da fronteggiare. Quell’ipotesi ingombrante e suggestiva non può in alcun modo impegnare energie nervose. L’anno scorso ha lasciato insegnamenti che non vanno dispersi: se è servito a qualcosa, attraverso le ferite che ha procurato, è che le risorse vanno canalizzate su ciò che è veramente alla portata. Solo così si può trovare una sintesi tra la prospettiva del tifoso e quella della proprietà.