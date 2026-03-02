Stagione straordinaria fin qui quella disputata da Federico Dimarco. Negli studi Sky, si fanno paragoni niente male con i laterali della storia dell'Inter. Questa l'opinione di Beppe Bergomi:
"Dimarco? E' un esterno di fascia. Negli ultimi metri ha una buona corsa, ha gol e assist. La palla da lui esce veloce: aiuta tantissimo gli attaccanti e sui calci piazzati. E' un ragazzo che l'anno scorso ha sofferto parecchio, perché usciva sempre prima. Abitiamo nello stesso palazzo e so quanto lavora e quanto ci tiene".
"Se si parla di piede, oggi è davanti a tutti nel mondo nel suo ruolo. A me piace il parallelo Dimarco-Brehme. Roberto Carlos era diverso, poi all'Inter è rimasto troppo poco. Se parliamo di storia dell'Inter, dico Brehme".
(Fonte: Sky Sport)
