"Dimarco? E' un esterno di fascia. Negli ultimi metri ha una buona corsa, ha gol e assist. La palla da lui esce veloce: aiuta tantissimo gli attaccanti e sui calci piazzati. E' un ragazzo che l'anno scorso ha sofferto parecchio, perché usciva sempre prima. Abitiamo nello stesso palazzo e so quanto lavora e quanto ci tiene".