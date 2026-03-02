Come finisce il derby tra Milan e Inter di domenica prossima? E' questa la domanda posta agli opinionisti seduti al tavolo di Pressing. Ecco il pronostico dei vari ospiti presenti in studio.
Franco Ordine: "Finalmente lo vince l'Inter 2-1"
Sandro Sabatini: "1-1"
Riccardo Trevisani: "2-1 Milan e segna Pulisic"
Tacchinardi: "Vince il Milan 1-0 con gol di Leao e riapre il campionato"
Panucci: "Ahimé d'accordo con Trevisani, 2-1 Milan"
Biasin: "2-2 e ci abbracciamo"
