FC Inter 1908
Pronostico derby, a Pressing solo 1 dice Inter: Franco Ordine. Tutti per il Milan e Biasin…

Come finisce il derby tra Milan e Inter di domenica prossima? E' questa la domanda posta agli opinionisti seduti al tavolo di Pressing
Marco Astori
Marco Astori 

Come finisce il derby tra Milan e Inter di domenica prossima? E' questa la domanda posta agli opinionisti seduti al tavolo di Pressing. Ecco il pronostico dei vari ospiti presenti in studio.

Franco Ordine: "Finalmente lo vince l'Inter 2-1"

Sandro Sabatini: "1-1"

Riccardo Trevisani: "2-1 Milan e segna Pulisic"

Tacchinardi: "Vince il Milan 1-0 con gol di Leao e riapre il campionato"

Panucci: "Ahimé d'accordo con Trevisani, 2-1 Milan"

Biasin: "2-2 e ci abbracciamo"

