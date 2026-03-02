Domenica ci sarà l'attesissimo derby, ma prima i nerazzurri saranno impegnati nella semifinale di andata di Coppa Italia

Gianni Pampinella Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 10:16)

L'Inter viaggia a vele spiegate. In campionato i nerazzurri hanno creato un solco di 10 punti col Milan, un distacco che a undici giornate dalla fine è rassicurante, anche se non va dimenticato che domenica ci sarà il derby. Come sottolinea il Corriere dello Sport, solo un suicidio della squadra di Chivu potrebbe riaprire i giochi per lo scudetto. "Le residue speranze rossonera sono legate al derby di domenica prossima. Solo un successo del Milan, infatti, riaprirebbe uno spiraglio in chiave scudetto. D’altra parte, un pareggio oppure una vittoria nerazzurra, di fatto, chiuderebbe i giochi".

"Difficile, se non impossibile, però immaginare che una squadra capace di mettere insieme 14 vittorie in 15 giornate, le ultime 8 delle quali consecutive, possa improvvisamente impiantarsi, lasciando spazio alla rimonta alle rivali. Tanto più senza le fatiche supplementari della Champions. Insomma, tutto lascia credere che l’Inter stia veleggiando sicura verso il suo 21° scudetto. A cui la truppa di Chivu vorrebbe aggiungere pure la Coppa Italia. Ebbene, chiudere la stagione con due titoli sarebbe il modo ideale per “esorcizzare” in via definitiva la grande delusione dello scorso maggio, quando l’Inter lasciò per strada tricolore e Champions".

"Ripensando ad allora, la fotografia era quella di una squadra letteralmente consumata ed esaurita dalle fatiche di una stagione infinita, chiusa senza nulla in mano. Il pensiero comune era quello di un ciclo ormai esaurito e di un sorpasso avvenuto del Napoli nella scala dei valori del calcio nostrano. Una sensazione che si era ulteriormente rafforzata dopo che l’Inter aveva rimediato due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato".

"Sembrava quasi una sentenza. Invece, 6 mesi dopo, ecco che l’Inter ha dimostrato nuovamente di poter essere ancora padrona assoluta in Serie A. La straordinaria continuità delle ultime giornate è il segreto di un rilancio, che, alla luce dei numeri, non può che essere definito clamoroso. Tuttavia, vincere il derby, battendo la squadra che si è rivelata la seconda forza del torneo, sarebbe la definitiva certificazione di un predominio che con il passare delle giornate si è rivelato sempre più netto".

(Corriere dello Sport)