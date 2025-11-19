"L’allenatore che mi ha impressionato di più al Club? Fabregas. Perché non ha fatto 0-0, ha detto le cose. È arrivato in un momento semplice diciamo per il Como nella passata stagione, ma lui dice le cose. Anche nelle interviste, due settimane fa: lui dice di aver bisogno di giocatori da uno contro uno. Guardate quanti falli in meno, il gioco più scorrevole, lo spazio maggiore in campo. Fabregas per me ragiona bene e allena bene la squadra, le idee sono giuste e dà bei messaggi, poi non so dove arriverà".