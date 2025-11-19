Inter, a Zanetti il premio Beppe Viola: ecco quando ci sarà la premiazione

Dal vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti , ai difensori di Roma e Lazio, Gianluca Mancini e Alessio Romagnoli. Sono solo alcuni dei vincitori del 42° premio di cultura sportiva "Beppe Viola", presentato questa mattina nella sala Paolo Rossi della Figc, alla presenza del n.1 della Federcalcio, Gabriele Gravina, del presidente AICS, Bruno Molea e dell'ideatore del premio, Raffaele Minichino.

"Si valorizza la memoria di uomo straordinario, perché oggi ci manca tanto uno come Beppe Viola. Ci manca quell'ironia e il saper fermare il tempo per raccontare poesia e sensibilità del mondo dello sport", le parole di Gravina. Poi Molea: "Quarantadue anni di vita sono una storia importante. Da qualche anno, poi, questo premio arriva in concomitanza con la giornata contro la violenza di genere perché un premio così importante deve dare segnali forti".