Il miglior terzino d’Europa. I numeri lo confermano: Federico Dimarco domina per quantità e qualità e i numeri certificano la sua superiorità.
Inter, Dimarco top in Europa per distacco: cross e occasioni create, i dati sono incredibili
DataMB ha studiato il contributo offensivo terzini degli esterni difensivi nei sette principali campionati europei.
All'interno del grafico spicca nettamente un nome su tutti gli altri: quello del laterale mancino dell'Inter.
Il dato che salta immediatamente all'occhio è il posizionamento di Dimarco, ben distante da qualsiasi altro giocatore: nessun altro, sulla base dei dati, combina un volume così elevato di cross riusciti e azioni pericolose create,
Il grafico mostra due dati: xA per 90’ tra i più alti, vicino allo 0,40, valore tipico dei trequartisti, e oltre 3 cross accurati per 90’, dato che nessun altro raggiunge.
Numeri che sottolineano diversi aspetti del gioco di Dimarco: il calciatore dell'Inter crea costantemente azioni pericolose con cross precisi e passaggi chiave, generando spesso occasioni da gol.
