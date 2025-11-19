FC Inter 1908
Inter, Dimarco top in Europa per distacco: cross e occasioni create, i dati sono incredibili

Inter, Dimarco top in Europa per distacco: cross e occasioni create, i dati sono incredibili - immagine 1
Il calciatore dell'Inter domina per quantità e qualità e i numeri certificano la sua superiorità rispetto agli altri laterali
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il miglior terzino d’Europa. I numeri lo confermano: Federico Dimarco domina per quantità e qualità e i numeri certificano la sua superiorità.

DataMB ha studiato il contributo offensivo terzini degli esterni difensivi nei sette principali campionati europei.

Inter, Dimarco top in Europa per distacco: cross e occasioni create, i dati sono incredibili- immagine 2
Getty Images

All'interno del grafico spicca nettamente un nome su tutti gli altri: quello del laterale mancino dell'Inter.

Il dato che salta immediatamente all'occhio è il posizionamento di Dimarco, ben distante da qualsiasi altro giocatore: nessun altro, sulla base dei dati, combina un volume così elevato di cross riusciti e azioni pericolose create,

Il grafico mostra due dati: xA per 90’ tra i più alti, vicino allo 0,40, valore tipico dei trequartisti, e oltre 3 cross accurati per 90’, dato che nessun altro raggiunge.

Numeri che sottolineano diversi aspetti del gioco di Dimarco: il calciatore dell'Inter crea costantemente azioni pericolose con cross precisi e passaggi chiave, generando spesso occasioni da gol.

