Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ha parlato dagli studi di Sky Sport: "Calhanoglu? Penso che abbia fatto 3 gol da quella mattonella. L'Inter è gruppo, è sempre stata squadra, mi viene in mente quando Esposito fa gol in Coppa Italia come esultano tutti quelli della panchina, come abbracciano Luis Henrique, che anche io avevo tanti dubbi, se poi me li tolgono meglio.
Ma l'aspetto più importante è quello psicologico: in quelle partite che non si sbloccano, che comincia ad andare in sofferenza, devono saper resistere. La credibilità di Chivu, che è stato un grande calciatore, deve entrare nella testa dei ragazzi e trasmettere questo. Se passa questo messaggio, hanno completato. Con Inzaghi per 4 anni questi primi tempi di aggressione e vantaggio li abbiamo visti tantissime volte.
Ieri tutto bene, ma nei primi 15 minuti del secondo tempo il Como può pareggiare, poi dopo cambia tutto. Con il Milan magari invece prendi gol, con l'Atletico Madrid lo prendi al 93', ieri non l'hai preso. Poi fai il 2-0 e può finire 5 o 6-0".
