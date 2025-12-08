Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ha parlato dagli studi di Sky Sport: "Calhanoglu? Penso che abbia fatto 3 gol da quella mattonella. L'Inter è gruppo, è sempre stata squadra, mi viene in mente quando Esposito fa gol in Coppa Italia come esultano tutti quelli della panchina, come abbracciano Luis Henrique, che anche io avevo tanti dubbi, se poi me li tolgono meglio.