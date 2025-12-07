Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Lautaro Martinez e di Inter: "Lautaro di nuovo in gol? Ma cosa vi aspettate se dite che è uno dei migliori 5 attaccanti d'Europa? L'anomalia è quando non fa queste cose. Non può passare 2-3 mesi così, tutti sono criticabili.

Haaland fa 32 partite e 32 gol, e gli si dice che non è decisivo. Allora Lautaro, che è un giocatore bravo, qui non è un guardare il pelo nell'uovo, è che non segnava, e non giocava neanche così bene. Vuol dire che c'è un ambiente dove ogni tanto ci si sente belli, bravi, fortissimi, magari ci si siede un attimo. Siamo forti? Dimostriamolo con una corsa in più, una diagonale in più. L'Inter ha fatto 4 gol ieri: è l'unica squadra che quando domina, domina".