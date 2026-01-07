Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi , ex capitano dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro il Parma : "Inter-Napoli decisiva? Se dovesse vincere l'Inter metterebbe un solco: ma decisiva no. La partita di oggi ha dimostrato che ogni domenica le squadre ti mettono in difficoltà in modo diverso.

Nella pazienza l'Inter ha concesso un'occasione sola: poi quando l'ha sbloccata è andata in gestione, però l'ha tenuta aperta fino alla fine. Se serve qualcuno a destra? Io continuo a pensare di sì: non voglio togliere i meriti alla crescita di Luis Henrique. E' migliorato e disciplinato, ma anche oggi a fine partita è andato a giocarci Carlos Augusto: manca un giocatore lì. A meno che Darmian non si metta a posto: continuo a pensare che l'Inter può intervenire".