Gianni Pampinella Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 20:32)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Colantuono ha parlato di Gian Piero Gasperini. L'allenatore non crede nelle dimissioni del collega: "Gli allenatori non sono mai soddisfatti, ma francamente non ci credo. Il mercato è sempre molto complicato, ma fa parte del gioco. Certo, ieri hanno fatto gol tutti e due gli attaccanti, che magari potrebbero aver lenito le richieste di Gasperini. Ad ogni modo rispetto alle altre qualche problema in attacco c'è se si vuole fare un certo tipo di campionato. Penso comunque che qualcuno arriverà".

Ieri Roma, Juventus e Como hanno vinto. Quale sta dando le risposte piu importanti?

"Nella Juventus si stanno vedendo i frutti del lavoro di Spalletti. Mi sembra di rivedere quella Roma del primo periodo del tecnico certaldino. Il Como poi è la vera sorpresa, anche se ha speso quello che ha speso. Anche qui c'è un tecnico bravo, così come nella Roma. Se dovessero garantire a Gasperini qualche innesto si può puntare in alto".

(TMW Radio)