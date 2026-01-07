FC Inter 1908
Montolivo: “Con Chivu Inter ha trovato un allenatore su cui puntare per aprire un nuovo ciclo”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Riccardo Montolivo, ex capitano dell'Inter, ha parlato così prima della gara contro il Parma: "Molto bravo Chivu in tante situazioni: a gestire il post-Inzaghi, a gestire la squadra, a mettere novità: anche oggi fa rotazioni. Ha grande fiducia nel gruppo. Hanno trovato un allenatore su cui puntare per aprire un nuovo ciclo".

