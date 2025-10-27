FC Inter 1908
ultimora

Bergomi: “Brutto dirlo, ma a Napoli si è visto: l’Inter ha bisogno di questi tre acquisti”

Non ha dubbi Beppe Bergomi: l'Inter ha bisogno di tre acquisti per migliorare, ecco le sue parole a Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Non ha dubbi Beppe Bergomi: l'Inter ha bisogno di tre acquisti per migliorare. Queste le parole dell'ex difensore a Sky Calcio Club:

"È brutto dirlo, ma l’Inter ha bisogno di un difensore veloce, di un centrocampista fisico e di un attaccante da uno contro uno. Ieri questi difetti sono venuti fuori tutti", ha detto.

