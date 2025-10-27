Non ha dubbi Beppe Bergomi: l'Inter ha bisogno di tre acquisti per migliorare. Queste le parole dell'ex difensore a Sky Calcio Club:
"È brutto dirlo, ma l’Inter ha bisogno di un difensore veloce, di un centrocampista fisico e di un attaccante da uno contro uno. Ieri questi difetti sono venuti fuori tutti", ha detto.
