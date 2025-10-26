Scontro decisamente aspro a Sky Calcio Club tra Beppe Bergomi e Alex Del Piero su quanto accaduto in Napoli-Inter

Alessandro Cosattini Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 00:04)

Scontro decisamente aspro a Sky Calcio Club tra Beppe Bergomi e Alex Del Piero su quanto accaduto in Napoli-Inter.

Del Piero: "Mi dispiace Beppe, ma l'Inter è la più forte da 4 anni. Non è la più brava, casomai i più bravi sono quelli che le arrivano davanti e vincono gli scudetti. Ma la rosa dell'Inter è da 4 anni la più forte e io continuo a dirlo".

Bergomi: "E come mai l'Inter non vince mai uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da 4 anni dico che l'Inter non è la più forte ma la più brava e infatti i risultati dicono che ho ragione io".

Del Piero: "Non sto urlando, ho detto che sono i più forti da 4 anni. Se non sei d'accordo va bene. Ma chi è che da anni è sempre in corsa per vincere? L'Inter. E quindi è la più forte. Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. I giocatori dell'Inter sono nettamente più forti di Napoli, Milan, Juve e Roma".

Bergomi: "Infatti l'Inter è stata brava, non è la più forte. Facendo mercato a zero da 4 anni, scoprendo giocatori, facendoli giocare in modo diverso. Per quello è stata brava, quella è la bravura. È brutto dirlo, ma l’Inter ha bisogno di un difensore veloce, di un centrocampista fisico e di un attaccante da uno contro uno. Ieri questi difetti sono venuti fuori tutti".

Del Piero: "Rispetto alle altre italiane è molto più forte".

Bergomi: "Perché il Napoli che ha di meno dell'Inter? E il Milan?".

Del Piero: "Vabbè dai manda le immagini del rigore che è meglio".