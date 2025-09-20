"La Juventus con Allegri e Rabiot è pericolosissima, mentre il Milan ha tanto talento, anche se in passato ha pagato la scelta di allenatori sbagliati. L’Inter è stata bravissima negli ultimi anni, ma non la più forte: dopo quattro stagioni con lo stesso gruppo sarà dura restare al vertice. E attenzione alla Roma di Gasperini: se prende entusiasmo può sorprendere".