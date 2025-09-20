FC Inter 1908
Bergomi: “Inter bravissima negli ultimi anni, ma non la più forte. Sarà dura dopo…”

Nel corso dell'evento “Lo sport come palestra di vita”, l'ex capitano nerazzurro ha messo in guardia l'Inter
Gianni Pampinella 

Nel corso dell'evento “Lo sport come palestra di vita”, organizzato da IW Private Investments, Beppe Bergomi ha parlato del campionato. L'ex capitano nerazzurro mette in guardia l'Inter: "Il Napoli mi sembra la squadra più attrezzata, ma molto dipenderà dal percorso in Champions".

Getty

"La Juventus con Allegri e Rabiot è pericolosissima, mentre il Milan ha tanto talento, anche se in passato ha pagato la scelta di allenatori sbagliati. L’Inter è stata bravissima negli ultimi anni, ma non la più forte: dopo quattro stagioni con lo stesso gruppo sarà dura restare al vertice. E attenzione alla Roma di Gasperini: se prende entusiasmo può sorprendere".

Getty Images

E i giovani che allena nell’Accademia Inter?

«Sono il futuro. Hanno talento e sono svegli, ma devono imparare ad accettare le correzioni e a fare fatica. Nessuno regala niente: solo così possono costruirsi la loro strada».

(ilrestodelcarlino.it)

