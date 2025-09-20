"Un Martinez giocherà". Con un insolito giochino Cristian Chivu ha fatto capire in conferenza stampa che uno tra Lautaro e Josep sarà in campo dal 1'. Probabile che il portiere spagnolo sia nell'undici titolare che sfiderà il Sassuolo, mentre per il capitano nerazzurro il dubbio sarà sciolto solamente domani mentre Pio Esposito rimane in vantaggio.

Secondo quanto riporta Sky Sport contro la squadra di Grosso qualche cambio ci sarà e la difesa potrebbe essere composta da Akanji, Acerbi e Carlos Augusto che farà rifiatare Alessandro Bastoni. Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre a centrocampo potrebbero agire Barella, Calhanoglu e Sucic. In attacco Thuram con uno tra Pio e Lautaro con il giovane italiano al momento, come detto in precedenza, in vantaggio.