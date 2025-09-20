Il cammino stagionale in Europa dell'Inter si è aperto con la bella e netta vittoria per 2-0 sul campo dell'Ajax: due gol di Marcus Thuram per inaugurare al meglio la fase campionato dei nerazzurri.
ultimora
Inter, vittoria sull’Ajax vale il terzo posto nel ranking. Grazie alle prestazioni nerazzurre…
Il successo di Amsterdam conferma l'Inter nelle top posizioni del ranking UEFA, portando i nerazzurri al terzo posto dietro a Real Madrid e Bayern Monaco. L'Inter è all'ottava partecipazione consecutiva nella massima competizione europea, una presenza costante con due finali raggiunte nelle ultime tre stagioni, il quarto posto nella prima storica League Phase 2024/2025 e la fase a eliminazione diretta sempre raggiunta per quattro anni di fila.
UEFA calcola il coefficiente sulla base dei risultati ottenuti nelle competizioni europee. I coefficienti stagionali delle cinque stagioni più recenti vengono utilizzati per stabilire il ranking che definisce l'appartenenza a una fascia piuttosto che a un'altra (coefficiente sportivo del club). L'Inter, in questa stagione, come nella passata, era in prima fascia al momento del sorteggio. Inoltre, i coefficienti stagionali delle ultime dieci stagioni sono utilizzati per calcolare i coefficienti dei club per la distribuzione dei ricavi.
Il 2-0 sul campo dell'Ajax proietta l'Inter così al terzo posto nel ranking europeo: Real Madrid al comando con 125.5 punti, davanti al Bayern Monaco (116.250) e all'Inter (115.250). Il cammino nerazzurro nel 2024/2025 ha fruttato 40.250 punti, il punteggio più alto tra tutti i club (10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Anche grazie alle prestazioni nerazzurre, l'Italia è al secondo posto nel ranking UEFA delle singole federazioni, dietro all'Inghilterra e davanti a Spagna e Germania.
© RIPRODUZIONE RISERVATA