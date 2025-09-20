Il cammino stagionale in Europa dell'Inter si è aperto con la bella e netta vittoria per 2-0 sul campo dell'Ajax e terzo posto nel ranking

Gianni Pampinella Redattore 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 16:46)

Il cammino stagionale in Europa dell'Inter si è aperto con la bella e netta vittoria per 2-0 sul campo dell'Ajax: due gol di Marcus Thuram per inaugurare al meglio la fase campionato dei nerazzurri.

Il successo di Amsterdam conferma l'Inter nelle top posizioni del ranking UEFA, portando i nerazzurri al terzo posto dietro a Real Madrid e Bayern Monaco. L'Inter è all'ottava partecipazione consecutiva nella massima competizione europea, una presenza costante con due finali raggiunte nelle ultime tre stagioni, il quarto posto nella prima storica League Phase 2024/2025 e la fase a eliminazione diretta sempre raggiunta per quattro anni di fila.

UEFA calcola il coefficiente sulla base dei risultati ottenuti nelle competizioni europee. I coefficienti stagionali delle cinque stagioni più recenti vengono utilizzati per stabilire il ranking che definisce l'appartenenza a una fascia piuttosto che a un'altra (coefficiente sportivo del club). L'Inter, in questa stagione, come nella passata, era in prima fascia al momento del sorteggio. Inoltre, i coefficienti stagionali delle ultime dieci stagioni sono utilizzati per calcolare i coefficienti dei club per la distribuzione dei ricavi.

Il 2-0 sul campo dell'Ajax proietta l'Inter così al terzo posto nel ranking europeo: Real Madrid al comando con 125.5 punti, davanti al Bayern Monaco (116.250) e all'Inter (115.250). Il cammino nerazzurro nel 2024/2025 ha fruttato 40.250 punti, il punteggio più alto tra tutti i club (10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Anche grazie alle prestazioni nerazzurre, l'Italia è al secondo posto nel ranking UEFA delle singole federazioni, dietro all'Inghilterra e davanti a Spagna e Germania.