Te lo ricordi, Samaden, che adesso fa responsabile all'Atalanta. San Pellegrino Terme, premiazione, c'eravamo io, Stromberg, un po' di ex, Adelio Moro, e c'era anche lui. E mi fa, hai visto Cristian? L'Inter aveva appena annunciato Cristian Chivu. E io ho detto, io lo conosco Christian per qualche partita con le Legend, però non di più. E mi racconta tutta l'evoluzione di Cristian, perché Cristian finisce di giocare, chiede a Roby: vorrei fare l'allenatore, mi dai l'opportunità? Quando lo chiama, lui invece va per due o tre anni, torna in Romania. Quando torna qua, loro richiama e gli dice, dai, vieni qua, vai in Primavera, ma non fai il primo, ma non so, prendi i difensori. No, no, gli dice, dammi i più piccoli che hai, gli dà l'Under 14. E l'umiltà di Cristian che gli dice, mi devi dare anche un allenatore perché io non so da che parte iniziare. Under 14, Under 17, Primavera, tutto questo percorso. Però Roberto Samaden mi dice una cosa bella, guarda, non è un giochista, però ti entra nel cuore. E l'Inter aveva bisogno di questo per poter ripartire, quindi ha fatto un lavoro straordinario, Cristian Chivu. Quindi io do grande merito di quello che è successo quest'anno all'Inter, e non era secondo me scontato, dopo quello che era successo l'anno scorso. E quindi sono stati, come dicevo prima, bravi a fare una stagione incredibile.