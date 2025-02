A Sky Calcio Club, l’ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così dei risultati di Napoli e Inter di questa sera: “Occasione persa dal Napoli? Sì, al 92’… il Napoli tendenzialmente quest’anno le ha sempre vinte queste gare. Oggi i cambi conservativi di Milan e Napoli non hanno pagato. Il Milan si è spaventato per i due pali da palla da fermo e ha messo Gabbia per correre ai ripari.