"L'età media dell'Inter è la più alta della Serie A, magari a volte i ritmi alti li soffrono. I cambi dell'Inter hanno dato impulso. In questo momento Bisseck è più pericoloso e attento di Pavard, dà qualcosa in più anche in fase di costruzione. Augusto ha meno qualità rispetto a Bastoni, ma serviva qualcuno più veloce dietro. Zielinski è entrato bene. è un giocatore che rischia, con il Milan chiuso dovevi rischiare la giocata tra le linee".