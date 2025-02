Paolo Condò, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha presentato il derby di Milano in programma oggi alle 18: "Degli ultimi quattro campionati, tre sono finiti con la coppia milanese davanti e il quarto — il trionfo del Napoli di Spalletti — ha visto in contemporanea Inter-Milan semifinale di Champions. Prevalse l'Inter, che pur perdendo la finale ne fece la genesi dell'ultimo salto di qualità: lo squadrone di Inzaghi è nato nel mercato successivo. Uscì il Milan, che schifò totalmente la grandezza del cammino percorso proprio perché fu l'Inter a interromperlo, e si avvitò in una rivoluzione non necessaria, a sua volta rivoluzionata in queste ore.