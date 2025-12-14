Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato la vittoria dell'Inter contro il Genoa. Vittoria che vale il primo posto per la squadra di Chivu. "Inter diversa da quella a cui siamo abituati a vedere, finalmente ha sfruttato la fascia destra. Giocando con Bisseck, è uno che spinge, poi l'Inter nel tentativo di andare ad aggredire sa palleggiare bene. è la sua forza. Il gol rientra in quello che Chivu sta trasmettendo, ovvero la riaggressione forte, tante volte lasci spazio dietro".

"Puoi andare in sofferenza che poi non c'è stata, ma l'esultanza di Barella alla fine è lì a dire che potevano chiuderla questa partita. Lautaro? Parlando con Ferri, quando Lautaro arrivò, mi disse: "Tu non sai come calcia". Magari da fuori... La colpisce sempre molto bene, poi oggi di sinistro ha fatto un gran gol. Questo mese di dicembre è un mese importantissimo. Ci sono squadre come Inter e Roma che non pareggiano mai e fanno qualche sconfitta di troppo, ma con le piccole vincono sempre a differenza di Milan e Napoli".