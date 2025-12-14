Basta la zuccata di Juan Cabal alla Juventus per portarsi a casa i tre punti dal Dall'Ara di Bologna: è il difensore colombiano a decidere il match tra le due squadre. Con questa vittoria i bianconeri sorpassano i rossoblu in classifica: si trovano ora al quinto posto a quota 26 punti.
Serie A, alla Juve basta Cabal: Bologna battuto 1-0, bianconeri al quinto posto
