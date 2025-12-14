FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Serie A, alla Juve basta Cabal: Bologna battuto 1-0, bianconeri al quinto posto

ultimora

Serie A, alla Juve basta Cabal: Bologna battuto 1-0, bianconeri al quinto posto

Serie A, alla Juve basta Cabal: Bologna battuto 1-0, bianconeri al quinto posto - immagine 1
Basta la zuccata di Juan Cabal alla Juventus per portarsi a casa i tre punti dal Dall'Ara di Bologna: il risultato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Basta la zuccata di Juan Cabal alla Juventus per portarsi a casa i tre punti dal Dall'Ara di Bologna: è il difensore colombiano a decidere il match tra le due squadre. Con questa vittoria i bianconeri sorpassano i rossoblu in classifica: si trovano ora al quinto posto a quota 26 punti.

Leggi anche
OPTA – Lautaro incontenibile: record speciale condiviso con Mbappé, Haaland e Kane
Bergomi: “Col Genoa Inter diversa, vi spiego. Lautaro? Ferri mi disse una cosa. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA