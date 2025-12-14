Il capitano nerazzurro ha trascinato l'Inter nella vittoria di Marassi segnando il secondo gol della partita

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 22:46)

L'Inter è tornata al primo posto in classifica in solitaria. Sono tutte lì vicino le rivali per lo scudetto, ma dopo la vittoria sul Genoa la squadra nerazzurra è andata a 33 punti, dopo il pari del Milan (32) con il Sassuolo e la sconfitta del Napoli (31) contro l'Udinese. La squadra diChivu si porta dietro da Marassi i tre punti, la terza vittoria in campionato e la reazione dopo la sconfitta all'ultimo minuto, con un rigore contro, in Champions League contro il Liverpool.

E anche questa sera, in un momento delicato, a segnare e a trascinare l'Inter c'è stato Lautaro Martinez. 165esimo gol in maglia nerazzurra, Lauti ha segnato il gol del due a zero nella gara poi finita due a uno e che vale quindi tre punti.

Opta dà un dato su di lui: l'argentino è tra i quattro giocatori "che hanno preso parte a più di 10 gol (8 reti, 3 assist per lui nel torneo in corso) in ciascuna delle ultime 7 stagioni dei Big-5 campionati europei, con Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane. Incontenibile"

(Fonte: DAZN)