Lionel Messi ha prolungato il suo contratto con l'Inter Miami, ha annunciato il club americano, fino alla fine della stagione 2028.
Messi infinito: prolunga il contratto con l’Inter Miami, ecco la nuova scadenza
Lionel Messi ha prolungato il suo contratto con l'Inter Miami, ha annunciato il club americano: ecco tutti i dettagli
In un video pubblicato sul suo account X, l'Inter mostra l'argentino, plurivincitore del Pallone d'Oro, sorridente mentre legge e firma un contratto. Messi, 38 anni, é arrivato in Florida nel luglio 2023. Il suo attuale contratto scadeva a dicembre.
