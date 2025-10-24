FC Inter 1908
Messi infinito: prolunga il contratto con l’Inter Miami, ecco la nuova scadenza

Lionel Messi ha prolungato il suo contratto con l'Inter Miami, ha annunciato il club americano: ecco tutti i dettagli
Marco Astori
Lionel Messi ha prolungato il suo contratto con l'Inter Miami, ha annunciato il club americano, fino alla fine della stagione 2028.

In un video pubblicato sul suo account X, l'Inter mostra l'argentino, plurivincitore del Pallone d'Oro, sorridente mentre legge e firma un contratto. Messi, 38 anni, é arrivato in Florida nel luglio 2023. Il suo attuale contratto scadeva a dicembre.

 

