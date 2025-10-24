Il direttore del Corriere dello Sport contro chi ha attaccato l'allenatore dopo la partita persa sei a due contro il PSV

Eva A. Provenzano 24 ottobre 2025

Ivan Zazzaroni ha già detto di essere dalla parte di Conte nelle ore immediate alla sconfitta del Napoli contro il PSV. Poi è tornato sul concetto in un post pubblicato sui social: "Tra ieri e oggi ho letto e sentito di tutto su Antonio Conte», ha premesso il direttore del Corriere dello Sport.

«Come al solito, quando il grande cade il piccolo esce dalla tana. Luoghi comuni, frasi fatte, pochissima originalità, una malcelata soddisfazione. La serata stortissima non è contemplata, è semplicemente attesa. Si aspettano da te che precipiti per poter parlare dello schianto, del fragore e dei danni...», ha aggiunto riferendosi alle tante critiche piovute sull'allenatore campione d'Italia con il suo Napoli nella scorsa stagione.

La squadra ha perso in campionato contro il Torino e in CL contro la formazione olandese e tutti i fari si sono accesi sul tecnico e sulle sue parole sui nuovi innesti, nove, tanti, troppi per l'allenatore pugliese che ha mandato un messaggio alla sua squadra su come deve ritrovare la strada ritrovandosi come gruppo.