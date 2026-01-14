Prima di Inter-Lecce, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così a Sky Sport delle scelte di Cristian Chivu e non soltanto

“Chi al posto di Calha? Si possono alternare in quel ruolo Zielinski e Barella. In quella zona l’Inter ha grande palleggio, chi metti metti fa la sua parte. A destra riposa Henrique e c’è Diouf, lì manca l’alternativa proprio. L’assenza di Dumfries è pesantissima per la struttura della squadra. Diouf è adattato lì, è un centrocampista di inserimento. Le altre alternative mi sembrano corrette”.