FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bergomi: “Inter, assenza Dumfries pesantissima. Ecco dove manca un giocatore a Chivu”

ultimora

Bergomi: “Inter, assenza Dumfries pesantissima. Ecco dove manca un giocatore a Chivu”

Bergomi: “Inter, assenza Dumfries pesantissima. Ecco dove manca un giocatore a Chivu” - immagine 1
Prima di Inter-Lecce, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così a Sky Sport delle scelte di Cristian Chivu e non soltanto
Alessandro Cosattini Redattore 

Bergomi: “Inter, assenza Dumfries pesantissima. Ecco dove manca un giocatore a Chivu”- immagine 2

Prima di Inter-Lecce, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così a Sky Sport delle scelte di Cristian Chivu e non soltanto.

Bergomi: “Inter, assenza Dumfries pesantissima. Ecco dove manca un giocatore a Chivu”- immagine 3

“Chi al posto di Calha? Si possono alternare in quel ruolo Zielinski e Barella. In quella zona l’Inter ha grande palleggio, chi metti metti fa la sua parte. A destra riposa Henrique e c’è Diouf, lì manca l’alternativa proprio. L’assenza di Dumfries è pesantissima per la struttura della squadra. Diouf è adattato lì, è un centrocampista di inserimento. Le altre alternative mi sembrano corrette”.

Leggi anche
Inter-Lecce, le formazioni UFFICIALI: ci sono Akanji e Diouf, Bonny-Thuram in avanti
Coppe europee, i premi ufficiali 24/25: 425 milioni alle italiane, cifra monstre per l’Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA