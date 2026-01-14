L'Inter, ancora una volta a San Siro, ha subito l'occasione di reagire e dare un segnale pronto e forte al campionato

Marco Macca Redattore 14 gennaio - 19:34

Il 2-2 contro il Napoli ha tenuto invariate le distanze in vetta alla classifica. Ma, in attesa di Milan-Como di domani, l'Inter, ancora una volta a San Siro, ha subito l'occasione di reagire e dare un segnale pronto e forte al campionato. Al Meazza arriva infatti il Lecce di Eusebio Di Francesco, alla ricerca di punti salvezza.

Cristian Chivu opta per qualche cambio rispetto alla formazione che ha affrontato gli uomini di Conte: a destra turno di riposo per Luis Henrique, spremuto negli ultimi tempi. Al suo posto gioca Diouf. Sarà assente Calhanoglu (per circa 20 giorni) e in cabina di regia lo sostituirà Zielinski. Akanji nelle ultime ore ha superato Bisseck e sarà titolare in difesa con Acerbi e Bastoni. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 9 Thuram.

A disposizione: 40 Calligraris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 45 Bovo, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Veiga, 5 Siebert, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 93 Maleh; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 9 Stulic.

A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 7 Tete Morente, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 21 Kouassi, 28 Gorter, 36 Marchwiński, 77 Kaba, 79 Ngom.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Passeri - Di Gioia.

Quarto ufficiale: Manganiello.

VAR: Maggioni.

Assistente VAR: Chiffi.

SQUALIFICATI

Inter: -

Lecce: Banda, Gaspar, Ramadani

DIFFIDATI

Inter: Calhanoglu

Lecce: -