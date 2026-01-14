Il 2-2 contro il Napoli ha tenuto invariate le distanze in vetta alla classifica. Ma, in attesa di Milan-Como di domani, l'Inter, ancora una volta a San Siro, ha subito l'occasione di reagire e dare un segnale pronto e forte al campionato. Al Meazza arriva infatti il Lecce di Eusebio Di Francesco, alla ricerca di punti salvezza.
ultimora
Inter-Lecce, le formazioni UFFICIALI: ci sono Akanji e Diouf, Bonny-Thuram in avanti
Cristian Chivu opta per qualche cambio rispetto alla formazione che ha affrontato gli uomini di Conte: a destra turno di riposo per Luis Henrique, spremuto negli ultimi tempi. Al suo posto gioca Diouf. Sarà assente Calhanoglu (per circa 20 giorni) e in cabina di regia lo sostituirà Zielinski. Akanji nelle ultime ore ha superato Bisseck e sarà titolare in difesa con Acerbi e Bastoni. Ecco le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 9 Thuram.
A disposizione: 40 Calligraris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 45 Bovo, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Veiga, 5 Siebert, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 93 Maleh; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 9 Stulic.
A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 7 Tete Morente, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 21 Kouassi, 28 Gorter, 36 Marchwiński, 77 Kaba, 79 Ngom.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Arbitro: Maresca.
Assistenti: Passeri - Di Gioia.
Quarto ufficiale: Manganiello.
VAR: Maggioni.
Assistente VAR: Chiffi.
SQUALIFICATI
Inter: -
Lecce: Banda, Gaspar, Ramadani
DIFFIDATI
Inter: Calhanoglu
Lecce: -
© RIPRODUZIONE RISERVATA