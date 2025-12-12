Negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato il momento dell'Inter dopo la sconfitta in Champions League a San Siro contro il Liverpool. Ecco le parole dell'ex capitano nerazzurro:
Bergomi: “L’Inter ha questi due grossi problemi. E Chivu mi ha sorpreso perché…”
"Tanti cambi di giocatori tra campionato e Champions? Mi ha sorpreso l'Inter di Chivu, perché è quella con l'età media più alta e rispetto alla partita con il Como ha fatto un cambio solo con il Liverpool. Contro il Como ha fatto un'ottima partita di intensità, ma il Como ti fa faticare, perché è una squadra giovane, che corre. E dopo 20' contro il Liverpool è stata costretta a fare due cambi per infortuni. Devi avere coraggio, devi osare, se vuoi andare avanti in tutte le competizioni. Mi aspettavo che l'Inter potesse avere difficoltà col Liverpool, che nel secondo tempo ha cambiato e ha fatto emergere i difetti dei nerazzurri".
"L'Inter poteva anche avere due punti in più dopo Atletico e Liverpool, certo, ma sta facendo il percorso che doveva fare. Gol subiti nei minuti finali? L'Inter non ha giocatori veloci, di gamba, e dunque non può giocare in contropiede ed è costretta a difendere bassa. Ed è una squadra con l'età media più alta".
