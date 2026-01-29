FC Inter 1908
Ai giallorossi basta il punto per piazzarsi ottava e quindi accedere direttamente alla fase eliminatoria: saranno playoff invece per i rossoblu
Marco Astori Redattore 

Due vittorie su due per le italiane impegnate stasera in Europa League. La Roma di Gian Piero Gasperini pareggia contro il Panathinaikos per 1-1: al gol di Taborda risponde Ziolkowski. Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, vince 3-0 sul campo del Maccabi Tel Aviv grazie alle reti di Rowe, Orsolini e Pobega. Ai giallorossi basta il punto per piazzarsi ottava e quindi accedere direttamente alla fase eliminatoria: saranno playoff invece per i rossoblu, piazzatisi decimi.

Ecco la classifica finale:

Europa League, Roma pareggia ma è tra le prime otto. Bologna, vittoria e playoff- immagine 2
