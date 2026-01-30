Intervenuto su Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha elogiato così Federico Dimarco , l'uomo più in forma dell'Inter in questo momento: "Io sono onesto con me stesso: ho sempre massacrato Barella, Bastoni e Dimarco, ma nelle ultime partite Dimarco sta piacendo non nel piede, ma nella personalità.

E' normale che quando lo puntano deve migliorare, ma sto cominciando a ricredermi su questo ragazzo. E io sono convinto che con Chivu, quando giocherà a 4, può migliorare: mi sto ricredendo, ti dico la verità. Mi sta piacendo come personalità".