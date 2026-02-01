FC Inter 1908
Bergomi: "Inter ha vinto con merito. Forse esagero nel trovare le negatività, ma…"

Bergomi: “Inter ha vinto con merito. Forse esagero nel trovare le negatività, ma…”

Bergomi: “Inter ha vinto con merito. Forse esagero nel trovare le negatività, ma…” - immagine 1
L'ex difensore e capitano nerazzurro ha commentato il successo ottenuto a Cremona dalla formazione di Chivu
Fabio Alampi Redattore 

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport ha commentato il successo dei nerazzurri contro la Cremonese: "Ho visto delle difficoltà, soprattutto quando è entrato Djuric. Forse esagero nel trovare le negatività, ma l'Inter sulle situazioni da fermo soffre come successo con il Pisa. La Cremonese ha preso un palo clamoroso, c'è stata una mischia dove è stato bravo Sommer. Potevano riaprire la partita.

Bergomi: “Inter ha vinto con merito. Forse esagero nel trovare le negatività, ma…”- immagine 2
Getty Images

Mentre nel primo tempo hanno giocato bene, palleggiando, trovando i gol, nel secondo non sono stati bravi a trovare il terzo per chiuderlo, ma ha vinto con merito la gara. E poi: settimo gol da fuori area, sono tanti".

