L'ex difensore e capitano nerazzurro ha commentato il successo ottenuto a Cremona dalla formazione di Chivu

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport ha commentato il successo dei nerazzurri contro la Cremonese: "Ho visto delle difficoltà, soprattutto quando è entrato Djuric. Forse esagero nel trovare le negatività, ma l'Inter sulle situazioni da fermo soffre come successo con il Pisa. La Cremonese ha preso un palo clamoroso, c'è stata una mischia dove è stato bravo Sommer. Potevano riaprire la partita.