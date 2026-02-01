Giovanni Capuano durissimo sui social per quanto accaduto durante Cremonese-Inter, nella ripresa del match sullo 0-2 per i nerazzurri.
Giovanni Capuano durissimo sui social per quanto accaduto durante Cremonese-Inter, nella ripresa del match sullo 0-2 per i nerazzurri
"Audero colpito da un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi dell’Inter.
Una vergogna assoluta che conferma come sia necessaria la tolleranza zero", ha scritto il giornalista su X.
