Capuano: “Audero colpito da un petardo lanciato dai tifosi Inter: vergogna assoluta, conferma che…”

Giovanni Capuano durissimo sui social per quanto accaduto durante Cremonese-Inter, nella ripresa del match sullo 0-2 per i nerazzurri
Alessandro Cosattini Redattore 

Giovanni Capuano durissimo sui social per quanto accaduto durante Cremonese-Inter, nella ripresa del match sullo 0-2 per i nerazzurri.

"Audero colpito da un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi dell’Inter.

Una vergogna assoluta che conferma come sia necessaria la tolleranza zero", ha scritto il giornalista su X.

