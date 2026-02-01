Marelli: “Audero? Niente sconfitta a tavolino, ecco cosa rischia l’Inter”

"Togliamo subito ogni dubbio, la questione dello 0-3 è stato eliminata molti anni fa. Esiste ancora ma solo in casi molto particolari, nel playout di Serie B per Salernitana-Sampdoria che finì 0-2 sul campo ma divenne poi 0-3. Sicuramente ci sarà una multa piuttosto pesante per l'Inter, Audero ha subito un piccolo taglio, c'è una ferita, per fortuna ha potuto continuare. Non ricordo se l'Inter ha già avuto altre squalifiche per comportamenti della curva, in caso di diffida precedente potrebbe esserci una sanzione più pesante.

Quali sanzioni? L'articolo 8 comma 1 va dalla ammonizione fino all'esclusione del campionato che ovviamente non riguarda in questo caso l'Inter. Quello che rischia è una multa molto salata, c'è il rischio di una sospensione dell'affluenza per alcuni settori dello stadio di San Siro, in particolare la Curva. Questa è materia del Giudice Sportivo che valuterà i referti dell'arbitro e del commissario di campo, l'episodio è grave, la multa va dai 10mila ai 50mila euro, da vedere se ci saranno altre sanzioni aggiuntive. Se Audero fosse stato sostituito? Ci sarebbero state sanzioni più pesanti ma anche in caso di sostituzione di Audero non ci sarebbe stato lo 0-3. Ci sarebbe stato solo in caso di un altro petardo e in caso di partita sospesa per mancanza di sicurezza"