Nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha analizzato la prestazione dell'Inter. L'ex nerazzurro commenta positivamente la gara della squadra di Chivu nonostante la sconfitta. "L'Inter fisicamente sta bene. Prende gol all'inizio del secondo tempo, ma non ha subito, ha tenuto bene. Ha perso il derby, ma la prestazione l'ha fatta. Lo sappiamo che per l'Inter attaccare una difesa con grande attenzione, non è mai facile trovare degli spazi. Il rigore costa un po', ma è il classico derby che io nella mia carriera ho vinto e perso".
"Se può incidere sul morale? Non credo perché devono valutare la prestazione. Io ritengo il Milan la squadra più pericolosa per l'Inter per come interpreta la partita, pensavo che l'Inter potesse soffrire di più questa gara. Devono ripartire dalla prestazione. L'Inter anche l'anno scorso non vince uno scontro diretto e senza vincere uno scontro diretto ha perso lo scudetto per un punto, quindi può pensare di star lì. Chivu l'ha preparata bene. L'Inter prende gol in transizione? Ma era una situazione rimediabile, il tiro di Saelemaekers è un tiro in scivolata...Diventa difficile rimproverare qualcosa all'Inter stasera
