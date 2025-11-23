Nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha analizzato la prestazione dell'Inter. L'ex nerazzurro commenta positivamente la gara della squadra di Chivu nonostante la sconfitta. "L'Inter fisicamente sta bene. Prende gol all'inizio del secondo tempo, ma non ha subito, ha tenuto bene. Ha perso il derby, ma la prestazione l'ha fatta. Lo sappiamo che per l'Inter attaccare una difesa con grande attenzione, non è mai facile trovare degli spazi. Il rigore costa un po', ma è il classico derby che io nella mia carriera ho vinto e perso".